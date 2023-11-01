У Празі починаються одночасні проізраїльська і пропалестинська демонстрації

Ввечері 1 листопада у Празі одночасно відбудуться проізраїльска і пропалестинська демонстрація, зібрання вже почалися.

Про це повідомляє IDNES, пише "Єропейська правда".

О 16:00 починається проізраїльська акція на Староміській площі Праги. На ній має виступити і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. На офіційний час початку там були близько 200 осіб з ізраїльськими прапорами і фото заручників ХАМАС.

Anna Boháčová, MAFRA

Приблизно за кілометр від цього місця, на Вацлавській площі, збирається пропалестинська акція.

У центрі присутні значні сили правоохоронців, щоб не допустити сутичок між учасниками двох заходів.

Подібні заходи відбуваються у чеській столиці з початку жовтня, досі серйозних інцидентів на них не траплялося.

Нагадаємо, Чехія, як і більшість західних держав, активно підтримують Ізраїль після нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський одним із перших відвідав країну невдовзі після нападу, аби сприяти евакуації співгромадян, а міністерка оборони закликала до виходу з ООН після ухвалення там антиізраїльської резолюції.

Прем’єр Чехії підтримує перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалиму, що суперечить спільній позиції ЄС.