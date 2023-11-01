В Праге начинаются одновременные акции в поддержку Израиля и палестинцев

Вечером 1 ноября в Праге одновременно состоятся произраильская и пропалестинская демонстрация, собрания уже начались.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В 16:00 начинается произраильская акция на Староместской площади Праги. На ней должен выступить и премьер-министр Чехии Петр Фиала. На официальное время начала там были около 200 человек с израильскими флагами и фото заложников ХАМАС.

Anna Boháčová, MAFRA

Примерно в километре от этого места, на Вацлавской площади, собирается пропалестинская акция.

В центре присутствуют значительные силы правоохранителей, чтобы не допустить столкновений между участниками двух мероприятий.

Подобные акции проходят в чешской столице с начала октября, до сих пор серьезных инцидентов на них не случалось.

Напомним, Чехия, как и большинство западных государств, активно поддерживают Израиль после нападения группировки ХАМАС 7 октября.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский одним из первых посетил страну вскоре после нападения, чтобы способствовать эвакуации сограждан, а министр обороны призвала к выходу из ООН после принятия там антиизраильской резолюции.

Премьер Чехии поддерживает перенос посольства в Израиле в Иерусалим, что противоречит общей позиции ЕС.