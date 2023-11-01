Президентка Єврокомісії закликала Боснію об'єднатися на шляху до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Боснію та Герцеговину бути єдиною у прагненні вступити до Євросоюзу попри владу різних етнічних груп у країні.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час візиту до західнобалканських країн-кандидатів на вступ до ЄС у столиці Боснії, Сараєво, повідомляє AP.

За її словами, майбутнє Боснії та Герцеговини, як єдиної, об'єднаної та суверенної країни пов'язане з Євросоюзом, який хоче бачити її своїм повноправним членом.

"Ми не можемо прийняти відступ від наших спільних цінностей або розбіжності в будь-якій частині вашої країни. Ми всі знаємо, що для досягнення цієї мети, для руху вперед нам потрібно, щоб Боснія та Герцеговина говорила і рухалася в один голос і як одне ціле", – зазначила фон дер Ляєн.

"Робота, яку ви виконали за перший рік... показує, що країна здатна виконувати свої зобов'язання", – додала вона.

Під час свого візиту президентка Єврокомісії обговорила деталі пакета допомоги для країн Західних Балкан у розмірі 6 мільярдів євро. Фон дер Ляєн також закликала Боснію зробити "рішучий прогрес" у демократичних реформах, оскільки та прагне формально розпочати переговори про вступ до ЄС.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала план на 6 мільярдів євро для сприяння інтеграції балканських країн в єдиний ринок, зокрема стимулювання необхідних реформ.

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