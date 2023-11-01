Президент Еврокомиссии призвала Боснию объединиться на пути в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Боснию и Герцеговину быть единой в стремлении вступить в Евросоюз, несмотря на власть различных этнических групп в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время визита в западнобалканские страны-кандидаты на вступление в ЕС в столице Боснии, Сараево, сообщает AP.

По ее словам, будущее Боснии и Герцеговины, как единой, объединенной и суверенной страны связано с Евросоюзом, который хочет видеть ее своим полноправным членом.

"Мы не можем принять отступление от наших общих ценностей или разногласия в любой части вашей страны. Мы все знаем, что для достижения этой цели, для движения вперед нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина говорила и двигалась в один голос и как одно целое", – отметила фон дер Ляйен.

"Работа, которую вы проделали за первый год... показывает, что страна способна выполнять свои обязательства", – добавила она.

Во время своего визита президент Еврокомиссии обсудила детали пакета помощи для стран Западных Балкан в размере 6 миллиардов евро. Фон дер Ляйен также призвала Боснию сделать "решительный прогресс" в демократических реформах, поскольку та стремится формально начать переговоры о вступлении в ЕС.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план на 6 миллиардов евро для содействия интеграции балканских стран в единый рынок, в частности стимулирования необходимых реформ.

Читайте также: Расширение на паузе: почему Западные Балканы до сих пор не в ЕС и что стоит учесть Украине.