Опозиція Угорщини пропонує дозволити голосувати за євродепутатів з 16 років

Молодіжне крило угорської опозиційної партії Momentum ("Імпульс") у середу розпочало кампанію із закликом дозволити голосування на виборах до Європейського парламенту із 16-річного віку.

Про це йдеться у зверненні політсили у Facebook, пише "Європейська правда".

Молодіжне крило Momentum TizenX прагне, аби 16-річні угорці отримали право голосу на виборах до Європарламенту вже у 2024 році.

Вони ініціювали петицію про внесення змін до конституції Угорщини щодо зниження виборчого віку, для якої вже зібрали тисячі голосів – і продовжать це робити в межах кампанії.

"Слово молодого угорця повинно вартувати стільки ж, скільки слово австрійця, бельгійця чи німця!" – йдеться у зверненні Momentum TizenX, де мається на увазі, що в цих трьох країнах 16-річні мають право голосувати за євродепутатів.

Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.