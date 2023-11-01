Оппозиция Венгрии предлагает разрешить голосовать за евродепутатов с 16 лет

Молодежное крыло венгерской оппозиционной партии Momentum ("Импульс") в среду начало кампанию с призывом разрешить голосование на выборах в Европейский парламент с 16-летнего возраста.

Об этом говорится в обращении политсилы в Facebook, пишет "Европейская правда".

Молодежное крыло Momentum TizenX стремится, чтобы 16-летние венгры получили право голоса на выборах в Европарламент уже в 2024 году.

Они инициировали петицию о внесении изменений в конституцию Венгрии по снижению избирательного возраста, для которой уже собрали тысячи голосов – и продолжат это делать в рамках кампании.

"Слово молодого венгра должно стоить столько же, сколько слово австрийца, бельгийца или немца!" – говорится в обращении Momentum TizenX, где имеется в виду, что в этих трех странах 16-летние имеют право голосовать за евродепутатов.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.