Двох поліцейських у Нідерландах арештували за розголошення держтаємниці

Прокуратура Нідерландів у середу повідомила про арешт двох співробітників поліції країни за підозрою у володінні та розголошенні інформації, що становить державну таємницю.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, яке цитує "Європейська правда".

Арештовані – 64-річний чоловік із Роттердама, який працює в Національному координаторі з контртероризму й безпеки Нідерландів і виконує певну роботу для поліції, та 35-річна жінка, яка працювала там раніше й нещодавно перейшла в поліцію.

Обох арештували ще 26 жовтня.

Напередодні, 31 жовтня, чоловіку й жінці оголосили офіційні звинувачення, після чого суддя ухвалив рішення залишити поліцейських під вартою на ще два тижні й дозволити їм спілкуватись лише з адвокатом.

Розслідування у справі здійснює Rijksrecherche – підрозділ генеральної прокуратури Нідерландів, який займається внутрішніми розслідуваннями в державних і правоохоронних службах. Слідчі планують здійснити обшуки.

"В інтересах слідства ніякої додаткової інформації наразі не може бути надано", – заявили в прокуратурі без подробиць.

За даними "добре поінформованих джерел" нідерландського мовника NOS, затриманий 64-річний житель Роттердама є перекладачем і аналітиком марокканського походження, щодо якого ще з 2021 року висловлювались сумніви в доброчесності.

За словами джерел, чоловік працював із секретними розслідуваннями, зокрема з питань тероризму. Тому, ймовірно, він і арештовані жінка могли передавати державну таємницю Марокко, пише NOS.

Напередодні суд у Нідерландах покарав 56-річного російського підприємця Дмитрія К. за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.