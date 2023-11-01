Двух полицейских в Нидерландах арестовали за разглашение гостайны

Прокуратура Нидерландов в среду сообщила об аресте двух сотрудников полиции страны по подозрению во владении и разглашении информации, составляющей государственную тайну.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Арестованные – 64-летний мужчина из Роттердама, который работает в Национальном координаторе по контртерроризму и безопасности Нидерландов и выполняет определенную работу для полиции, и 35-летняя женщина, которая работала там раньше и недавно перешла в полицию.

Обоих арестовали еще 26 октября.

Накануне, 31 октября, мужчине и женщине объявили официальные обвинения, после чего судья принял решение оставить полицейских под стражей еще на две недели и позволить им общаться только с адвокатом.

Расследование по делу осуществляет Rijksrecherche – подразделение генеральной прокуратуры Нидерландов, которое занимается внутренними расследованиями в государственных и правоохранительных службах. Следователи планируют провести обыски.

"В интересах следствия никакой дополнительной информации в настоящее время не может быть предоставлено", – заявили в прокуратуре без подробностей.

По данным "хорошо информированных источников" нидерландского вещателя NOS, задержанный 64-летний житель Роттердама является переводчиком и аналитиком марокканского происхождения, в отношении которого еще с 2021 года высказывались сомнения в добропорядочности.

По словам источников, мужчина работал с секретными расследованиями, в частности по вопросам терроризма. Поэтому, вероятно, он и арестованные женщина могли передавать государственную тайну Марокко, пишет NOS.

Накануне суд в Нидерландах наказал 56-летнего российского предпринимателя Дмитрия К. за поставки в Россию микросхем в обход санкций.