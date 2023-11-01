МЗС просить Туреччину пояснити візит "делегації" з окупованої Ялти

Міністерство закордонних справ звернулось до Туреччини з проханням пояснити обставини візиту делегації з міста Ялта, що в окупованому Росією Криму, та її участь у засіданні міжнародної організації органів місцевої влади.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Російські окупанти з Ялти в середу відрапортували про участь у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад та заявляли про укладання угоди про побратимські відносини з муніципальним районом Бейлiкдюзю турецького міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", – зазначив Ніколенко.

Представник МЗС нагадав, що Крим, згідно з міжнародним правом, – це частина території України, тимчасово окупована Росією, а резолюції Генеральної асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, "зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями".

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому", – підсумував Ніколенко.

Турецька влада неодноразово підкреслювала, що не визнає незаконну окупацією Росією Криму і все те, що російська влада там робить у порушення міжнародного права.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у виступі на саміті Кримської платформи минулого року наголосив, що завершення окупації Росією Криму є фактичною вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки і стабільності.