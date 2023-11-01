МИД просит Турцию объяснить визит "делегации" из оккупированной Ялты

Министерство иностранных дел обратилось к Турции с просьбой объяснить обстоятельства визита делегации из города Ялта, что в оккупированном Россией Крыму, и ее участие в заседании международной организации органов местной власти.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Российские оккупанты из Ялты в среду отрапортовали об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей и заявляли о заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", – отметил Николенко.

Представитель МИД напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".

"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", – подытожил Николенко.

Турецкие власти неоднократно подчеркивали, что не признают незаконную оккупацию Россией Крыма и все то, что российские власти там делают в нарушение международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите Крымской платформы в прошлом году подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.