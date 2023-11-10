Сенатор США: Третя світова війна коштуватиме дорожче, ніж підтримка України

Американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс заявив, що США та союзники повинні допомогти Україні зупинити президента РФ Владіміра Путіна, адже в іншому випадку це призведе для більшої ціни для Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав час конференції аналітичного центру Atlantic Council, присвяченої Тижню Центральної Європи, повідомляє "Голос Америки".

Він порівняв Путіна і Гітлера, вказавши на те, що кремлівський лідер приміряє на себе лаври московського царя Петра I, ностальгує за Російською імперією та висловлює схожі на гітлерівські тези про "німців за межами Німеччини", розповідаючи про необхідність захисту "росіян за межами Росії".

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде Третя світова війна і ваш син буде воювати в Європі", – переконаний Рікеттс.

Сенатор наголосив, що мільйонів жертв Другої світової війни можна було б врятувати, якби світ від початку серйозно сприйняв слова Гітлера, тому, наголосив він, країни-союзниці зараз повинні усвідомити реальність загроз від Путіна.

"Я вважаю, що це повідомлення, яке ми повинні донести до американців, щоб сказати: дивіться, це в наших інтересах. Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі. Ми намагаємося цього уникнути", – резюмував Рікеттс.

Раніше заступник держсекретаря США Джеймс О’Браєн заявив, що в інтересах Сполучених Штатів допомагати Україні, а припинення її підтримки зараз було б невдалим рішенням.

Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Україні, оскільки у Пентагону залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь, які були відправлені в країну.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.

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