Сенатор США: Третья мировая война обойдется дороже, чем поддержка Украины

Американский сенатор-республиканец Пит Рикеттс заявил, что США и союзники должны помочь Украине остановить президента РФ Владимира Путина, ведь в противном случае это приведет для большей цены для Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время конференции аналитического центра Atlantic Council, посвященной Неделе Центральной Европы, сообщает "Голос Америки".

Он сравнил Путина и Гитлера, указав на то, что кремлевский лидер примеряет на себя лавры московского царя Петра I, ностальгирует по Российской империи и высказывает похожие на гитлеровские тезисы о "немцах за пределами Германии", рассказывая о необходимости защиты "русских за пределами России".

"Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет Третья мировая война и ваш сын будет воевать в Европе", – убежден Рикеттс.

Сенатор подчеркнул, что миллионов жертв Второй мировой войны можно было бы спасти, если бы мир в начале серьезно воспринял слова Гитлера, поэтому, подчеркнул он, страны-союзники сейчас должны осознать реальность угроз от Путина.

"Я считаю, что это сообщение, которое мы должны донести до американцев, чтобы сказать: смотрите, это в наших интересах. Мы помогаем Украине для того, чтобы быть уверенными, что наши ребята и девушки не будут воевать снова в войне в Европе. Мы стараемся этого избежать", – резюмировал Рикеттс.

Ранее заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что в интересах Соединенных Штатов помогать Украине, а прекращение ее поддержки сейчас было бы неудачным решением.

Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине, поскольку у Пентагона остался лишь 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружений, которые были отправлены в страну.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине.

Читайте также: Американская буря вокруг Украины: от чего зависит продолжение помощи США.