Британська розвідка проаналізувала удар РФ по судну під прапором Ліберії на Одещині

Розвідка Великої Британії вважає, що російський пілот поцілив протирадіолокаційною ракетою по судну під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області через погану тактику застосування зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 10 листопада.

8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно, Kmax Ruler, було вражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту "Південний" на Одещині. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, була ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) повітряного базування.

Внаслідок атаки загинув лоцман, а троє членів екіпажу і працівник порту отримали поранення. Міністр інфраструктури України заявив, що судно завантажувало залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.

Як зазначають британські аналітики, Х-31П, ймовірно, використовувалась для ураження українських військових радарів у цьому районі.

"Цілком можливо, що ракета Х-31П, запущена з повітря, за відсутності сигнатури військового радара була націлена на радар цивільного судна. Якщо це так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського пілота", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді Міноборони Британії йшлося, що після того, як минулого тижня стало відомо про втрату кількох російських зенітно-ракетних комплексів дальнього радіуса дії SA-21 (С-400), Росії, ймовірно, доведеться провести перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони.

Раніше в МО Британії підкреслили, що Росія вже давно надає пріоритет потужним високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.