Британская разведка проанализировала удар РФ по судну под флагом Либерии в Одесской области

Разведка Великобритании считает, что российский пилот попал противорадиолокационной ракетой по судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области из-за плохой тактики применения оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 10 ноября.

8 ноября 2023 года гражданское грузовое судно под флагом Либерии, вероятно, Kmax Ruler, было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту "Южный" в Одесской области. Украинские официальные лица заявили, что это, вероятно, была ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) воздушного базирования.

В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа и работник порта получили ранения. Министр инфраструктуры Украины заявил, что судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России – Китая.

Как отмечают британские аналитики, Х-31П, вероятно, использовалась для поражения украинских военных радаров в этом районе.

"Вполне возможно, что ракета Х-31П, запущенная с воздуха, при отсутствии сигнатуры военного радара была нацелена на радар гражданского судна. Если это так, то это свидетельствует о плохой тактике применения оружия со стороны российского пилота", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре Минобороны Британии говорилось, что после того как на прошлой неделе стало известно о потере нескольких российских зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия SA-21 (С-400), России, вероятно, придется провести перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны.

Ранее в МО Британии подчеркнули, что Россия уже давно отдает приоритет мощным высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.