Зеленський: Київ евакуював з Гази ще 160 українців та 9 громадян Молдови

Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію Києвом з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).

Глава держави не вказав жодних деталей щодо евакуації громадян Молдови.

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.



Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.



Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був. November 10, 2023

"Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина. Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", – зазначив Зеленський.

Раніше президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

У нещодавній телефонній розмові з Зеленським Санду подякувала за сприяння Києва у процесі повернення молдовських громадян.

Читайте також: Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі