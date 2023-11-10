Зеленський: Київ евакуював з Гази ще 160 українців та 9 громадян Молдови
Президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію Києвом з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.
Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).
Глава держави не вказав жодних деталей щодо евакуації громадян Молдови.
За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2023
Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.
Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був.
"Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина. Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", – зазначив Зеленський.
Раніше президентка Молдови Мая Санду повідомила, що з сектора Гази до Молдови вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.
У нещодавній телефонній розмові з Зеленським Санду подякувала за сприяння Києва у процесі повернення молдовських громадян.
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