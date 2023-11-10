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Зеленский: Киев эвакуировал из Газы еще 160 украинцев и 9 граждан Молдовы

Пятница, 10 ноября 2023, 11:32

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации Киевом из Газы еще 160 своих граждан и девяти граждан Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

Глава государства не привел никаких деталей эвакуации граждан Молдовы.

"На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", – отметил Зеленский.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газы в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.

В недавнем телефонном разговоре с Зеленским Санда поблагодарила за содействие Киева в процессе возвращения молдавских граждан.

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