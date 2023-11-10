Зеленский: Киев эвакуировал из Газы еще 160 украинцев и 9 граждан Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации Киевом из Газы еще 160 своих граждан и девяти граждан Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

Глава государства не привел никаких деталей эвакуации граждан Молдовы.

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.



Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.



Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був. November 10, 2023

"На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", – отметил Зеленский.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газы в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.

В недавнем телефонном разговоре с Зеленским Санда поблагодарила за содействие Киева в процессе возвращения молдавских граждан.

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