Зеленский: Киев эвакуировал из Газы еще 160 украинцев и 9 граждан Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации Киевом из Газы еще 160 своих граждан и девяти граждан Молдовы.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).
Глава государства не привел никаких деталей эвакуации граждан Молдовы.
За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2023
Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.
Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був.
"На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина. Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", – отметил Зеленский.
Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газы в Молдову удалось эвакуировать 36 граждан Молдовы, и поблагодарила за содействие в этом Румынию и Украину.
В недавнем телефонном разговоре с Зеленским Санда поблагодарила за содействие Киева в процессе возвращения молдавских граждан.
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