В ЕС говорят о "плане Б" на случай, если Венгрия ветирует 50 млрд евро помощи Украине

Источники в Евросоюзе говорят, что ЕС сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Еврокомиссия предложила расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы, и 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет на саммите 14-15 декабря.

Но некоторые опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который сохраняет связи с Москвой и возражал против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

На случай, если Будапешт таки применит свое право вето, два чиновника ЕС заявили, что Евросоюз имеет способ обойти его, обратившись к каждому из правительств других стран ЕС с просьбой разработать собственный пакет помощи Киеву. Вместе двусторонние пакеты составят те же 50 млрд евро.

"Венгрия рискует перенапрячь свою удачу. Мы бы хотели иметь их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но у нас он есть, если понадобится", – сказал один из чиновников ЕС.

Второй чиновник ЕС, который также говорил на условиях анонимности, согласился с ним. "Вопрос денег для Украины будет решен так или иначе, Киев получит поддержку ЕС", – сказал он.

"Если Венгрия станет препятствием на пути к необходимому единодушию, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой путь, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии", – отметил чиновник.

В прошлом году Венгрия наложила вето на аналогичное предложение предоставить Украине 18 миллиардов евро финансовой помощи в 2023 году.

После месяцев споров Будапешт в конце концов согласился на пакет после того, как добился, как он сказал, уступок со стороны Евросоюза по помощи Венгрии.

Отвечая на вопрос, пойдет ли ЕС по этому пути снова, если Венгрия будет блокировать помощь, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил на этой неделе: "В прошлом году мы действительно обсуждали "план Б"... Но нам удалось избежать этого сценария. Надеюсь, нам удастся избежать его и в этом году".

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что альтернативное предложение будет включать национальные гарантии стран-членов для привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине.

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.

Этот шаг, по данным FT, должен был бы поощрить Будапешт к увеличению бюджета ЕС на 2024-2027 годы, в том числе и выделение 50 миллиардов евро для Украины на этот период.