Німеччина виділила 10 млн євро на створення в Україні центрів передових досліджень

За підтримки Німеччини в Україні створять чотири центри передових досліджень, які працюватимуть в Києві, Львові та Харкові.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами посадовця, центри працюватимуть завдяки фінансуванню німецької сторони, яка виділила близько 10 мільйонів євро, та під керівництвом провідних німецьких й українських учених.

У Львові планують побудувати дві установи – Центр передового дослідження природних сполук CENtR і Центр передового дослідження німецько-української та європейської історії XX століття EUU20.

У CENtR мають намір розробляти стратегії відкриття та медичного застосування нових біоактивних протиінфекційних засобів. Головним партнером Центру у Німеччині буде Інститут фармацевтичних досліджень імені Гельмгольца (Саарланд).

В EUU20 вивчатимуть правління двох основних злочинних режимів європейської історії минулого століття – нацистської Німеччини та СРСР часів Йосипа Сталіна. Головним партнером центру стане Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана.

У Києві планують побудувати Центр передового дослідження квантових матеріалів GU-QuMat, де займатимуться пошуком нових квантових матеріалів для створення технологій майбутнього. Головний партнер центру — Інститут дослідження твердого тіла та матеріалів імені Лейбніца (Дрезден).

В Харкові збираються відкрити Центр передового дослідження плазмових технологій PLASMA-SPIN-ENERGY, в якому спільно з Інститутом мікроструктурної фізики імені Макса Планка (Мюнхен) працюватимуть над використанням плазмових технологій у виробництві спінтронних компонентів, які зокрема є основою для комп’ютерів наступного покоління.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір домогтися постійних фінансових зобов'язань для України від ЄС до кінця 2023 року.

Перед цим державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.