Германия выделила 10 млн евро на создание в Украине центров передовых исследований

При поддержке Германии в Украине создадут четыре центра передовых исследований, которые будут работать в Киеве, Львове и Харькове.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По словам чиновника, центры будут работать благодаря финансированию немецкой стороны, которая выделила около 10 миллионов евро, и под руководством ведущих немецких и украинских ученых.

Во Львове планируют построить два учреждения – Центр передового исследования природных соединений CENtR и Центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории XX века EUU20.

В CENtR намерены разрабатывать стратегии открытия и медицинского применения новых биоактивных противоинфекционных средств. Главным партнером Центра в Германии будет Институт фармацевтических исследований имени Гельмгольца (Саарланд).

В EUU20 будут изучать правление двух основных преступных режимов европейской истории прошлого века – нацистской Германии и СССР времен Иосифа Сталина. Главным партнером центра станет Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана.

В Киеве планируют построить Центр передового исследования квантовых материалов GU-QuMat, где будут заниматься поиском новых квантовых материалов для создания технологий будущего. Главный партнер центра – Институт исследования твердого тела и материалов имени Лейбница (Дрезден).

В Харькове собираются открыть Центр передового исследования плазменных технологий PLASMA-SPIN-ENERGY, в котором совместно с Институтом микроструктурной физики имени Макса Планка (Мюнхен) будут работать над использованием плазменных технологий в производстве спинтронных компонентов, которые в частности являются основой для компьютеров следующего поколения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении добиться постоянных финансовых обязательств для Украины от ЕС до конца 2023 года.

Перед этим государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины.