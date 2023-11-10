"Це не Гуантанамо": в Італії захищають ідею таборів для мігрантів в Албанії

В Італії переконують, що угода, яка дозволяє країні будувати табори для прийому і утримання мігрантів в Албанії, відповідає правилам Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Reuters.

Міністр відкинув звинувачення в тому, що такі табори стануть "італійськими Гуантанамо".

"Це угода, яка поважає всю спільноту (ЄС – ред.) і міжнародні правила", – зазначив Таяні, відповідаючи на запитання, чи не побоюється він, що Італія може бути притягнута до Європейського суду з прав людини або Суду ЄС через угоду з Албанією.

Таяні підкреслив, що Італія не єдина, хто розглядає такі ідеї: Німеччина також шукає шляхи скорочення імміграції та полегшення депортації шукачів притулку.

Італійські опозиційні партії засудили плани Мелоні щодо таборів для мігрантів в Албанії, а депутат від групи "+Європа" Ріккардо Маджі нагадав про табори Гуантанамо, що використовували США на Кубі для утримання під вартою підозрюваних в ісламському тероризмі.

"Це не Гуантанамо. Це нормальна гуманітарна угода", – зауважив глава МЗС Італії.

Нагадаємо, 6 листопада прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зі своїм албанським колегою Еді Рамою оприлюднили угоду, мета якої - зменшити кількість мігрантів, які прибувають до Італії.

Вона передбачає побудову на албанській території центрів для прийняття нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в ЄС через Середземне море.

Мелоні вважає, що така угода може стати зразком для угод між Європейським Союзом і країнами, що не є його членами.