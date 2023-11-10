"Это не Гуантанамо": в Италии защищают идею лагерей для мигрантов в Албании

В Италии убеждают, что соглашение, которое позволяет стране строить лагеря для приема и содержания мигрантов в Албании, соответствует правилам Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Reuters.

Министр отверг обвинения в том, что такие лагеря станут "итальянскими Гуантанамо".

"Это соглашение, которое уважает все сообщество (ЕС. – Ред.) и международные правила", – отметил Таяни, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что Италия может быть привлечена в Европейский суд по правам человека или Суд ЕС из-за соглашения с Албанией.

Таяни подчеркнул, что Италия не единственная, кто рассматривает такие идеи: Германия также ищет пути сокращения иммиграции и облегчения депортации искателей убежища.

Итальянские оппозиционные партии осудили планы Мелони относительно лагерей для мигрантов в Албании, а депутат от группы "+Европа" Риккардо Маджи напомнил о лагерях Гуантанамо, которые использовали США на Кубе для содержания под стражей подозреваемых в исламском терроризме.

"Это не Гуантанамо. Это нормальное гуманитарное соглашение", – отметил глава МИД Италии.

Напомним, 6 ноября премьер-министр Италии Джорджия Мелони со своим албанским коллегой Эди Рамой обнародовали соглашение, цель которого – уменьшить количество мигрантов, прибывающих в Италию.

Соглашение предусматривает построение на албанской территории центров для принятия нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через Средиземное море.

Мелони считает, что такое соглашение может стать образцом для соглашений между Европейским Союзом и странами, не являющимися его членами.