Прем’єрка Італії вважає, що її угода щодо мігрантів з Албанією може стати моделлю для ЄС

План Італії побудувати в Албанії центри прийому мігрантів, які прибувають морем, може стати зразком для угод між Європейським Союзом і країнами, що не є його членами.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угода, оголошена в понеділок, є першим прикладом того, що країна, яка не є членом ЄС, приймає мігрантів від імені країни Євросоюзу. Вона є відлунням суперечливої спроби британського уряду відправити тисячі шукачів притулку до Руанди.

Угода була оприлюднена Мелоні та її албанським колегою Еді Рамою і має на меті зменшити кількість мігрантів, які прибувають до Італії морським шляхом, що за рік зросла приблизно на 65% і становить понад 145 000 осіб.

"Я вважаю, що вона (угода) може стати моделлю співпраці між країнами ЄС і країнами, що не входять до Євросоюзу, в управлінні міграційними потоками... Я думаю, що в цій угоді відчувається сміливий європейський дух", – сказала Мелоні.

Вона зазначила, що Європейська комісія була поінформована і не дала жодних негативних відгуків щодо цієї ініціативи.

Албанські центри спочатку прийматимуть близько 3 000 осіб, коли вони відкриються навесні 2024 року, сказала Мелоні в понеділок, зазначивши, що Рим сподівається збільшити їхню пропускну спроможність до 36 000 мігрантів на рік.

Відповідаючи на запитання двох італійських газет про цю схему, Рама сказав, що Італія була не єдиною країною ЄС, яка запропонувала таку угоду, але він сказав, що прийняв пропозицію Рима на знак "вдячності".

У 1990-х роках Італія прийняла велику кількість албанців, і зараз Рим є одним з найпотужніших прихильників надії Албанії на вступ до ЄС. "Ми друзі, а друзі допомагають один одному", – сказав Рама.

Албанський лідер сказав, що угоду з Італією ще потрібно втілити в життя, і спрогнозував, що переговори з африканськими країнами про репатріацію шукачів притулку, яким не вдалося отримати притулок, будуть "найважчими".

У коментарях для газети La Stampa він висловив скептицизм щодо того, який вплив матиме ця угода.

"Вона нічого не вирішить, але вона (Мелоні) попросила нас про допомогу, і ми її надали", – сказав він.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.