Північ Франції потерпає від повеней, в одному департаменті "червоне" попередження

Найпівнічніший департамент Франції Па-де-Кале продовжує потерпати від підтоплень, п’ятниця має стати піковим днем.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Підвищення рівня води у цьому районі почалося ще з початку тижня – через місцевий низький рельєф та сезонні шторми з рясними опадами.

Radio France - Romane Porcon

Пожежно-рятувальні служби з середи здійснили численні виїзди для допомоги тим, чиї домівки опинились у зоні підтоплення. Кілька десятків людей евакуювали.

Radio France - Matthieu Darriet

На п’ятницю у Па-де-Кале оголошено червоний рівень небезпеки через сильні зливи, що триватимуть до вечора. Після того очікується найвище підняття рівня води.

Понад 200 навчальних закладів у найбільш постраждалих комунах регіону закрилися до кінця тижня.

Нагадаємо, минулого тижня північний захід постраждав від шторму "Сіаран" з ураганним вітром, та шторму "Домінгос", що прийшов слідом за ним.