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Північ Франції потерпає від повеней, в одному департаменті "червоне" попередження

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П'ятниця, 10 листопада 2023, 15:05

Найпівнічніший департамент Франції Па-де-Кале продовжує потерпати від підтоплень, п’ятниця має стати піковим днем.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Підвищення рівня води у цьому районі почалося ще з початку тижня – через місцевий низький рельєф та сезонні шторми з рясними опадами. 

 
Radio France - Romane Porcon

Пожежно-рятувальні служби з середи здійснили численні виїзди для допомоги тим, чиї домівки опинились у зоні  підтоплення. Кілька десятків людей евакуювали.

 
Radio France - Matthieu Darriet

На п’ятницю у Па-де-Кале оголошено червоний рівень небезпеки через сильні зливи, що триватимуть до вечора. Після того очікується найвище підняття рівня води. 

Понад 200 навчальних закладів у найбільш постраждалих комунах регіону закрилися до кінця тижня.

Нагадаємо, минулого тижня північний захід постраждав від шторму "Сіаран" з ураганним вітром, та шторму "Домінгос", що прийшов слідом за ним. 

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