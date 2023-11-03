Від потужного шторму у Франції постраждали пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла
П'ятниця, 3 листопада 2023, 12:41
Внаслідок шторму "Сіаран" на північному заході Франції постраждали загалом пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла, а залізниця поки не відновила роботу.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Прем’єрка Елізабет Борн підтвердила, що внаслідок стихійного лиха двоє людей загинули і ще 47 отримали травми, переважно внаслідок падіння дерев.
Пожежно-рятувальні служби здійснили понад 10 тисяч виїздів для ліквідації наслідків негоди.
#NosInterventions 🧑🚒 Après le passage de la tempête #Ciaran, les opérations se poursuivent pour les acteurs de la Sécurité civile.— Sécurité Civile (@SecCivileFrance) November 3, 2023
👉 Depuis mercredi soir, plus de 10 000 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés. pic.twitter.com/a4UQp4bhP6
На ранок п’ятниці без світла залишалися понад 520 тисяч домогосподарств, з них 200 тисяч – у департаменті Фіністер у Бретані, який шторм зачепив з найбільш руйнівною силою.
На північному заході поки не курсують швидкісні потяги TGV і регіональні поїзди.
Президент Емманюель Макрон планує у п’ятницю приїхати у Бретань як найбільш постраждалий регіон, щоб продемонструвати свою солідарність з рятувальниками і місцевими мешканцями.
У суботу з Атлантики прийде наступний циклон, названий Домінгос, проте його сила буде менш руйнівною, аніж шторму "Сіаран".
Як повідомлялося, загиблі є також у Нідерландах та Бельгії.
Тим часом в Італії після сильних злив на півночі країни п’ятеро людей загинули і ще кілька зникли безвісти.