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Від потужного шторму у Франції постраждали пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла

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П'ятниця, 3 листопада 2023, 12:41

Внаслідок шторму "Сіаран" на північному заході Франції постраждали загалом пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла, а залізниця поки не відновила роботу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прем’єрка Елізабет Борн підтвердила, що внаслідок стихійного лиха двоє людей загинули і ще 47 отримали травми, переважно внаслідок падіння дерев.

Пожежно-рятувальні служби здійснили понад 10 тисяч виїздів для ліквідації наслідків негоди. 

На ранок п’ятниці без світла залишалися понад 520 тисяч домогосподарств, з них 200 тисяч – у департаменті Фіністер у Бретані, який шторм зачепив з найбільш руйнівною силою. 

На північному заході поки не курсують швидкісні потяги TGV і регіональні поїзди. 

Президент Емманюель Макрон планує у п’ятницю приїхати у Бретань як найбільш постраждалий регіон, щоб продемонструвати свою солідарність з рятувальниками і місцевими мешканцями.

У суботу з Атлантики прийде наступний циклон, названий Домінгос, проте його сила буде менш руйнівною, аніж шторму "Сіаран".

Як повідомлялося, загиблі є також у Нідерландах та Бельгії.

Тим часом в Італії після сильних злив на півночі країни п’ятеро людей загинули і ще кілька зникли безвісти. 

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Франція стихійні лиха