Север Франции страдает от наводнений, в одном департаменте – "красное" предупреждение
Пятница, 10 ноября 2023, 15:05
Самый северный департамент Франции Па-де-Кале продолжает страдать от подтоплений, пятница должна стать пиковым днем.
Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".
Повышение уровня воды в этом районе отмечалось еще с начала недели – из-за местного низкого рельефа и сезонных штормов с обильными осадками.
Пожарно-спасательные службы со среды осуществили многочисленные выезды для помощи тем, чьи дома оказались в зоне подтопления. Несколько десятков человек эвакуировали.
На пятницу в Па-де-Кале объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней, которые продлятся до вечера. После этого ожидается самое высокое поднятие уровня воды.
Более 200 учебных заведений в наиболее пострадавших коммунах региона закрылись до конца недели.
Напомним, на прошлой неделе северо-запад Франции пострадал от шторма "Сиаран" с ураганным ветром, и шторма "Домингос", который пришел вслед за ним.