Самый северный департамент Франции Па-де-Кале продолжает страдать от подтоплений, пятница должна стать пиковым днем.

Об этом сообщает France Bleu, пишет "Европейская правда".

Повышение уровня воды в этом районе отмечалось еще с начала недели – из-за местного низкого рельефа и сезонных штормов с обильными осадками.

Radio France - Romane Porcon

Пожарно-спасательные службы со среды осуществили многочисленные выезды для помощи тем, чьи дома оказались в зоне подтопления. Несколько десятков человек эвакуировали.

Radio France - Matthieu Darriet

На пятницу в Па-де-Кале объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней, которые продлятся до вечера. После этого ожидается самое высокое поднятие уровня воды.

Более 200 учебных заведений в наиболее пострадавших коммунах региона закрылись до конца недели.

Напомним, на прошлой неделе северо-запад Франции пострадал от шторма "Сиаран" с ураганным ветром, и шторма "Домингос", который пришел вслед за ним.