Чехия и Тайвань договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины

Правительства Чехии и Тайваня в пятницу, 10 ноября, подписали соглашение о совместной работе по восстановлению Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Подписанное соглашение предусматривает совместную работу над восстановлением водных и энергетических систем Украины.

Документ был подписан в Тайбэе де-факто послами обеих стран.

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны сказал, что его страна имеет "очень тесную связь с Тайванем".

Тайвань не имеет официальных дипломатических связей ни с одной европейской страной, кроме Ватикана.

Но страны Центральной и Восточной Европы были заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать поддержку Тайваню, особенно после нападения России на Украину, игнорируя гнев Китая по поводу таких контактов и уменьшая международную дипломатическую изоляцию Тайваня.

Тайвань выделил более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и присоединился к санкциям Запада против России.

Напомним, в этом году чешское оборонное предприятие VOP CZ и "Украинские оборонные технологии" (бывший "Укроборонпром") договорились о совместном ремонте танков Т-64, которые используют украинские силы.

А в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.