Чехия и Тайвань договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины
Правительства Чехии и Тайваня в пятницу, 10 ноября, подписали соглашение о совместной работе по восстановлению Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Подписанное соглашение предусматривает совместную работу над восстановлением водных и энергетических систем Украины.
Документ был подписан в Тайбэе де-факто послами обеих стран.
Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны сказал, что его страна имеет "очень тесную связь с Тайванем".
Тайвань не имеет официальных дипломатических связей ни с одной европейской страной, кроме Ватикана.
Но страны Центральной и Восточной Европы были заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать поддержку Тайваню, особенно после нападения России на Украину, игнорируя гнев Китая по поводу таких контактов и уменьшая международную дипломатическую изоляцию Тайваня.
Тайвань выделил более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине и присоединился к санкциям Запада против России.
Напомним, в этом году чешское оборонное предприятие VOP CZ и "Украинские оборонные технологии" (бывший "Укроборонпром") договорились о совместном ремонте танков Т-64, которые используют украинские силы.
А в сентябре Чехия договорилась с Данией и Нидерландами о поставках чешской военной помощи в Украину при их финансовой поддержке.