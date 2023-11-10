Франция рассчитывает вернуть статус крупнейшего производителя вина в мире

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу повысило оценку нынешнего производства вина, ожидая возвращения статуса крупнейшего производителя этого напитка в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Французское правительство оценило урожай винограда, из которого делают вино, в 47,2 миллиона гектолитров (один гектолитр равен 100 литрам), что на 2% больше, чем прогнозировалось в октябре, и на 2% больше всего прошлогоднего объема собранного винограда.

После неблагоприятных погодных условий и падения спроса на вино производство напитка выросло во многих регионах, в частности Шампани и Бургундии. В то же время в Бордо и Лангедок-Руссильон оно, наоборот, упало.

Летом этого года падение спроса на вино привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в Бордо.

Тогда виноделы региона говорили, что собирались избавиться от тысяч гектаров виноградников, а французское правительство совместно с ЕС выделили средства на утилизацию избыточного вина.

Последние девять лет глобальное лидерство на винодельческом рынке держала Италия, но из-за экстремальных погодных условий и грибковых заболеваний растений производство там упадет еще больше, чем во Франции.

В целом же мировое производство вина, как прогнозирует Международная организация винограда и вина, в этом году упадет до самого низкого уровня за последние 60 лет, на что также повлияют плохие урожаи в Испании и странах Латинской Америки.