Стефанішина: Внутрішня політика ЄС – тепер і наша внутрішня політика

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує, що з плином інтеграції в ЄС різкі заяви окремих держав-членів у бік України не зменшаться, бо їхні політичні процеси стануть частиною української політики.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу".

Стефанішина прокоментувала заяви, які лунали в розпал "зернової кризи", а також твердження нового прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що Україна – "найбільш корумпована у світі".

"Звичайно, це політика і ми маємо звикнути, що політичні процеси в країнах ЄС – це вже не зовнішня політика, а частина нашої внутрішньої політики", – пояснила урядовиця.

"Ми політична родина в тому розумінні, що події в Україні впливають на розвиток подій у країнах ЄС, і їхні події впливають на розвиток нашої держави і те, коли ми станемо членами Європейського Союзу, на наше щоденне життя", – додала вона.

Урядовиця зауважила, що аналогічні заяви лунають і щодо інших країн-кандидатів ЄС – Молдови, Грузії, балканських держав – напередодні самітів ЄС, але з боку "іншого кола країн".

"Зараз ми бачимо вікно можливостей для популізму, тому що повномасштабна війна і російське вторгнення дуже сильно змінили світ. Ми змогли швидко змінитися, люди стали на захист України, але популістам стало дуже легко це відмотувати і підважувати", – вважає Стефанішина.

"Ми маємо вчитися трансформуватися, робити висновки про формування політики в ЄС і вчитися бути його частиною", – підсумувала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, додавши, що "Київ далекий від ЄС". Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.