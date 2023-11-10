Франція інвестує 1 млрд євро в дослідження Арктики й побудує дослідницьке судно
Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю оголосив про наміри побудувати корабель для досліджень за межами полярного кола, який носитиме ім’я колишнього прем’єра країни Мішеля Рокара.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, Макрон сказав на конференції One Planet – Polar Summit, присвяченій глобальному потеплінню.
Французький лідер заявив, що Париж інвестує один мільярд євро у дослідження Північного полюсу, зокрема впливу на нього глобального потепління.
"Ми говоримо не про загрозу завтрашнього дня, а про ту, яка вже існує і прискорюється", – підкреслив він, вказуючи, що танення льоду й підвищення рівня моря вплине на "мільйони" людей по всьому світу.
У межах цих інвестицій Франція побудує судно льодового плавання "Мішель Рокар", назване на ім’я покійного прем’єр-міністра країни, який у 2009 році став першим послом Франції на арктичних і антарктичних полюсах.
На конференції One Planet – Polar Summit було також представлено "Паризький заклик щодо льодовиків і полюсів", який підтримали майже три десятки країн.
Він має на меті створення союзу острівних міст і територій, яким загрожує підтоплення через зростання рівня води в Арктиці, захист заповідних зон регіону й припинення глибоководного видобутку корисних копалин.
Минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливості Росії на Крайній Півночі є стратегічною проблемою для НАТО, і альянсу потрібна сильна союзницька присутність в арктичному регіоні.
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