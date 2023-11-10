Франция инвестирует 1 млрд евро в исследование Арктики и построит исследовательское судно

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу объявил о намерениях построить корабль для исследований за пределами полярного круга, который будет носить имя бывшего премьера страны Мишеля Рокара.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, Макрон сказал на конференции One Planet – Polar Summit, посвященной глобальному потеплению.

Французский лидер заявил, что Париж инвестирует один миллиард евро в исследование Северного полюса, в частности влияния на него глобального потепления.

"Мы говорим не об угрозе завтрашнего дня, а о той, которая уже существует и ускоряется", – подчеркнул он, указывая, что таяние льда и повышение уровня моря повлияет на "миллионы" людей по всему миру.

В рамках этих инвестиций Франция построит судно ледового плавания "Мишель Рокар", названное по имени покойного премьер-министра страны, который в 2009 году стал первым послом Франции на арктических и антарктических полюсах.

На конференции One Planet – Polar Summit был также представлен "Парижский призыв по ледникам и полюсам", который поддержали почти три десятка стран.

Его цель – создание союза островных городов и территорий, которым угрожает подтопление из-за роста уровня воды в Арктике, защита заповедных зон региона и прекращение глубоководной добычи полезных ископаемых.

В прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности России на Крайнем Севере являются стратегической проблемой для НАТО, и альянсу нужно сильное союзническое присутствие в арктическом регионе.

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