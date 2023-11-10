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Угорщина просить ЄС почати процедуру проти Болгарії за податок на транзит російського газу 

П'ятниця, 10 листопада 2023, 20:58

В уряді Угорщини звернулися до Єврокомісії з закликом розпочати юридичну процедуру проти Болгарії у зв’язку з тим, що Софія встановила податок на транзит російського природного газу через свою територію.

Як повідомляє AP, про це заявив угорський міністр у справах ЄС Янош Бока, пише "Європейська правда". 

У відео, опублікованому у Facebook, Бока повідомив, що надіслав Єврокомісії листа із закликом почати процедуру про порушення щодо Болгарії у зв’язку з податком на транзит російського газу. 

Міністр висловив невдоволення тим, що Софія перед таким кроком не консультувалася з Угорщиною, та заявив, що це є порушенням торгових правил ЄС і буцімто ставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та всього регіону. 

Він додав, що Угорщина готова до кінця року подати позов до Суду ЄС у цьому питанні, якщо Єврокомісія проігнорує заклик Будапешта.

Нагадаємо, у жовтні Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що може підвищити його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Софія вважає, що цей крок зменшить привілейовану позицію російського "Газпрому" у південно-східній Європі, а відтак і російський вплив. 

Проте рішення розлютило Сербію та Угорщину, які досі дуже залежать від постачань російського газу, що надходить переважно через Туреччину і Болгарію. 

Після хвилі обурення уряд Болгарії оголосив, що проведе переговори зі своїми європейськими партнерами з цього питання. Наприкінці жовтня у Єврокомісії повідомляли, що "обговорюють питання" з Болгарією.   

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