ЄС веде переговори з Болгарією щодо податку на російський газ, який обурив Угорщину й Сербію

Європейська комісія обговорює з Болгарією запровадження плати за транзит російського газу, що викликало обурення Угорщини та Сербії.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив речник Єврокомісії Улоф Гілл, передає "Європейська правда".

Гілл зазначив, що виконавчий орган ЄС "оцінює та обговорює з болгарською владою цей нещодавно ухвалений захід".

"Можу додати, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії розробляється, переглядається та ухвалюється на рівні ЄС, як це було з початку російської агресії в Україні", – додав речник Єврокомісії.

Минулого тижня Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

Після хвилі обурення уряд Болгарії оголосив, що найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про податок на транзит російського газу.