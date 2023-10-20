Укр Рус Eng

ЄС веде переговори з Болгарією щодо податку на російський газ, який обурив Угорщину й Сербію

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 20:58

Європейська комісія обговорює з Болгарією запровадження плати за транзит російського газу, що викликало обурення Угорщини та Сербії.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив речник Єврокомісії Улоф Гілл, передає "Європейська правда".

Гілл зазначив, що виконавчий орган ЄС "оцінює та обговорює з болгарською владою цей нещодавно ухвалений захід".

"Можу додати, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії розробляється, переглядається та ухвалюється на рівні ЄС, як це було з початку російської агресії в Україні", – додав речник Єврокомісії.

Єврокомісія підтвердила розслідування щодо поставок газу з Туреччини до Болгарії

Минулого тижня Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти Росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

Після хвилі обурення уряд Болгарії оголосив, що найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про податок на транзит російського газу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Єврокомісія Енергетика