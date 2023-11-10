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В Ісландії попереджають про загрозу виверження вулкана

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П'ятниця, 10 листопада 2023, 21:55

Поліція ісландського регіону Судурнес у п’ятницю оголосила попередження у зв’язку з різким зростанням сейсмічної активності, закликавши місцевих мешканців бути готовими до виверження вулкана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ісландський мовник RUV.

Метеорологічне управління Ісландії в п’ятницю вдень зафіксувало різке зростання активності на півострові Рейк’янес, більшу частину якого охоплює область Судурнес. Найсильніший підземний поштовх мав силу 5,2 бала за шкалою Рихтера.

 
Фото: RUV

У зв’язку з цим поліція, яка відповідає за цивільний захист, оголосила надзвичайний стан, оцінюючи, що подальша сейсмічна активність може призвести до виверження вулкана.

Хоча, додали в поліції Судурнесу, наразі немає ознак того, що магма в результаті підземних поштовхів підступає до поверхні, за цим будуть уважно стежити.

Влада Судурнесу оголосила, що наразі підстав евакуювати населення немає, але люди вже почали самостійно виїжджати в інші регіони, пише RUV. Крім того, землетрус пошкодив дорожнє полотно на кількох дорогах.

 
Фото: RUV

Останніми тижнями півострів Рейк'янес перебуває у стані підвищеної готовності після періоду сейсмічної активності, що розпочався 25 жовтня.

Через землетруси був змушений тимчасово закритись популярний геотермальний курорт "Блакитна лагуна" на Рейк’янесі.

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Ісландія