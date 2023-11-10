В Исландии предупреждают об угрозе извержения вулкана

Полиция исландского региона Судурнес в пятницу объявила предупреждение в связи с резким ростом сейсмической активности, призвав местных жителей быть готовыми к извержению вулкана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландский вещатель RUV.

Метеорологическое управление Исландии в пятницу днем зафиксировало резкий рост активности на полуострове Рейкьянес, большую часть которого охватывает область Судурнес. Самый сильный подземный толчок имел силу 5,2 балла по шкале Рихтера.

ФОТО: RUV

В связи с этим полиция, которая отвечает за гражданскую защиту, объявила чрезвычайное положение, оценивая, что дальнейшая сейсмическая активность может привести к извержению вулкана.

Хотя, добавили в полиции Судурнеса, пока нет признаков того, что магма в результате подземных толчков подступает к поверхности, за этим будут внимательно следить.

Власти Судурнеса объявили, что пока оснований эвакуировать население нет, но люди уже начали самостоятельно выезжать в другие регионы, пишет RUV. Кроме того, землетрясение повредило дорожное полотно на нескольких дорогах.

ФОТО: RUV

В последние недели полуостров Рейкьянес находится в состоянии повышенной готовности после периода сейсмической активности, начавшегося 25 октября.

Из-за землетрясений был вынужден временно закрыться популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна" на Рейкьянсе.