В Лондоне проходит крупнейший многотысячный пропалестинский митинг

Пропалестинские протестующие в субботу собрались на крупнейший мирный марш в Лондоне, призывая к прекращению боевых действий Израиля в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Согласно ожиданиям, этот митинг станет самым массовым с тех пор, как в Лондоне начались еженедельные марши в начале октября, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Демонстрация совпадает с днем подписания Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года, что обозначило конец военных действий Первой мировой войны. Ожидается, что в марше примут участие сотни тысяч человек.

Протестующие скандируют, призывая к прекращению огня в Газе, а в воздухе развеваются палестинские флаги. Они отправились от Гайд-парка и завершат свое шествие у посольства США.

ФОТО: SKY POOL

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин и нынешний член парламента Джон МакДоннелл идут в начале колонны.

Лондонская полиция ранее предупреждала о риске столкновений между пропалестинскими демонстрантами и ультраправыми группами, и вокруг военного мемориала на улице Уайтголл была создана зона отчуждения, чтобы разделить два события.

Офицеры сообщили, что столкнулись с некоторой "агрессией со стороны контрпротестующих, которые находятся в этом районе в значительном количестве". Впоследствии стало известно, что полиция задержала "большую группу" протестующих. В частности, около 50 контрпротестующих были задержаны в районе паба "Белый лебедь".

По всему Лондону присутствуют около 2000 полицейских. Среди пропалестинских протестующих никаких инцидентов не зафиксировано.

Митинг проходит на фоне скандала, вспыхнувшего вокруг обвинений главы МВД Суэллы Браверман в адрес полиции. Мол, правоохранители действуют более снисходительно по отношению к пропалестинским демонстрантам, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.

Перед тем Браверман критиковала пропалестинские демонстрации, называя их "шествием ненависти".

На этом фоне на премьер-министра Британии Риши Сунака начали давить относительно отставки Бравермен после ее противоречивых обвинений.