Сотни тысяч людей вышли на пропалестинский марш в Лондоне

По оценкам полиции Лондона, 300 тысяч пропалестинских протестующих, которые призывали к прекращению огня в Газе, прошли маршем в центре британской столицы в воскресенье, что стало крупнейшим митингом с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC

В то же время организаторы пропалестинского марша заявили, что, по их оценкам, на улицы вышли "более 800 тысяч" людей.

Аэросъемка позволяет представить, сколько демонстрантов вышли на протест. Марш протянулся почти на 4 километра.

Лондонская полиция сообщила, что более 100 контрпротестующих были задержаны, поскольку они вели себя агрессивно.

Многие задержанные связаны с футбольным хулиганством, а некоторые из них судимы за насилие. Среди контрпротестующих были заметные ультраправые группы.

Также полиция Лондона объявила, что разыскивает двух протестующих в связках с лозунгами в поддержку ХАМАС.

Главная причина протеста в Лондоне – призыв к прекращению огня в Газе. 7 октября вооруженные боевики ХАМАС начали беспрецедентное нападение на Израиль из сектора Газа, убив около 1200 человек и захватив более 200 заложников.

Израиль ответил авиаударами по Газе и начал наземное наступление. Министерство здравоохранения в Газе сообщило о более 10 800 убитых.

Протестующие выкрикивали "Свободная Палестина", "Прекращение огня сейчас", "Позор Сунаку" и противоречивый антиизраильский лозунг "От реки до моря".