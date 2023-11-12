Німеччина виділить на гумдопомогу палестинцям ще 38 млн євро

Німеччина виділить ще 38 млн євро на гуманітарну допомогу жителям сектору Гази.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту в Рамаллах на Західному березі річки Йордан у суботу, 11 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Загальний обсяг коштів, виділених Німеччиною на гуманітарну допомогу Палестинським територіям у 2023 році, становитиме 160 млн євро, заявила Бербок. Глава МЗС Німеччини знову наголосила, що близькосхідний конфлікт має бути вирішено на основі створення двох держав.

Коментуючи бойові дії в секторі Газа, Бербок закликала розширити гуманітарні паузи, щоб забезпечити доступ води, їжі та ліків. Лікарні Гази потребують безперебійного постачання, а нинішнього обсягу гуманітарної допомоги "далеко" не достатньо, зазначила глава дипломатії ФРН.

Як заявила Бербок за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Палестинської національної адміністрації (ПНА) Мухаммедом Штайє, "не слід заперечувати", що причиною війни став "варварський напад ХАМАС" на Ізраїль. Але також очевидно, що майбутнє палестинців має бути кращим, ніж їхнє сьогодення і минуле, підкреслила міністр.

Поїздка Бербок на Близький Схід присвячена обговоренню ситуації із заручниками, викраденими бойовиками ХАМАС, гуманітарного становища цивільного населення в секторі Газа і шляхів до можливого миру на основі рішення про створення двох держав.

Раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що світ повинен припинити говорити про ідею вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав і натомість висунути практичні пропозиції, які б запрацювали після закінчення війни в Газі.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.