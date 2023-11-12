Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро

Германия выделит еще 38 млн евро на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Рамаллах на Западном берегу реки Иордан в субботу, 11 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Общий объем средств, выделенных Германией на гуманитарную помощь Палестинским территориям в 2023 году, составит 160 млн евро, заявила Бербок. Глава МИД Германии вновь подчеркнула, что ближневосточный конфликт должен быть решен на основе создания двух государств.

Комментируя боевые действия в секторе Газа, Бербок призвала расширить гуманитарные паузы, чтобы обеспечить доступ воды, пищи и лекарств. Больницы Газы нуждаются в бесперебойном снабжении, а нынешнего объема гуманитарной помощи "далеко" не достаточно, отметила глава дипломатии ФРГ.

Как заявила Бербок по итогам встречи с премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммедом Штайе, "не следует отрицать", что причиной войны стало "варварское нападение ХАМАС" на Израиль. Но также очевидно, что будущее палестинцев должно быть лучше, чем их настоящее и прошлое, подчеркнула министр.

Поездка Бербок на Ближний Восток посвящена обсуждению ситуации с заложниками, похищенными боевиками ХАМАС, гуманитарного положения гражданского населения в секторе Газа и путей к возможному миру на основе решения о создании двух государств.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что мир должен прекратить говорить об идее решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств и вместо этого выдвинуть практические предложения, которые бы заработали после окончания войны в Газе.

Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.