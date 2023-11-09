Глава МЗС Італії: Слід почати говорити про те, що буде після війни в Газі

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що світ повинен припинити говорити про ідею вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав і натомість висунути практичні пропозиції, які б запрацювали після закінчення війни в Газі.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами італійського міністра, для вирішення цього конфлікту потрібно більше креативу, щоб створити перспективу для миру.

"Ми повинні покласти ідеї на стіл. Я не бачу інших рішень, окрім Організації Об'єднаних Націй, якщо ми хочемо миру. Ми повинні рухатися вперед і намагатися переконувати", – зазначив він.

Таяні припустив, що після завершення війни в Газі однією з ідей для розгляду може стати створення миротворчої місії ООН, подібної до тієї, що діє в Лівані.

Водночас, як зазначає агентство, дипломати кажуть, що втілити цю ідею буде складно, оскільки Газа не є державою, Палестинська національна адміністрація слабка, Радбез ООН розділений, а західні країни не надто прагнуть відправляти війська на Близький Схід.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

8 листопада країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі.