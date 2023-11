В Ісландії прогнозують, що виверження вулкану може знищити місто поблизу Рейк'явіка

Ісландське місто, в якому проживає близько 4 000 людей поблизу столиці Рейк'явіка, може бути сильно пошкоджене вулканом, виверження якого очікується протягом декількох годин або днів, вважають експерти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Людей з міста Гриндавік на південно-західному узбережжі евакуювали рано вранці в суботу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що, як вважають, є передвісником виверження.

"Ми дуже стурбовані станом усіх будинків та інфраструктури в цьому районі", – заявив у суботу Відір Рейніссон, голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії.

All the roads leading to and leading out of Grindavík are shut. #icelandvolcano #IcelandEarthquakes #Iceland #Grindavik #sismo #Reykjanes #volcano pic.twitter.com/H6j83dIfTh