В Ісландії прогнозують, що виверження вулкану може знищити місто поблизу Рейк'явіка

Ісландське місто, в якому проживає близько 4 000 людей поблизу столиці Рейк'явіка, може бути сильно пошкоджене вулканом, виверження якого очікується протягом декількох годин або днів, вважають експерти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Людей з міста Гриндавік на південно-західному узбережжі евакуювали рано вранці в суботу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що, як вважають, є передвісником виверження.

"Ми дуже стурбовані станом усіх будинків та інфраструктури в цьому районі", – заявив у суботу Відір Рейніссон, голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Ісландії.

Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка, поблизу геотермальної електростанції Свартсенгі, основного постачальника електроенергії і води для 30 000 жителів півострова Рейк'янес, а також водосховища з прісною водою.

Гриндавік також знаходиться поруч з геотермальним спа-курортом Блакитна лагуна, популярним туристичним напрямком, який був закритий з міркувань безпеки на початку цього тижня.

"Магма зараз знаходиться на дуже невеликій глибині, тому ми очікуємо виверження протягом декількох годин, щонайменше – протягом декількох днів", – сказав Рейніссон.

Найбільш вірогідним сценарієм буде відкриття тріщини в землі біля Гриндавіка.

"У нас є розлом довжиною близько 15 кілометрів, і в будь-якій точці цього розлому ми можемо побачити, що може статися виверження", – сказав Рейніссон.

Однак він не виключає можливості виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.

"Це не найвірогідніший сценарій, але ми не можемо його виключити, тому що кінець ... тріщини йде в море", – сказав він.

Землетруси і підняття ґрунту, спричинені вторгненням магми, вже завдали шкоди дорогам і будівлям у Гриндавіку та його околицях.

Ісландія, яка має 33 діючі вулканічні системи, оголосила надзвичайний стан і наказала обов'язкову евакуацію Гриндавіка рано вранці в суботу.

У кількох прилеглих містах відкрилися притулки і центри допомоги, але більшість жителів Гриндавіка залишилися у друзів або родичів, повідомляють ЗМІ.

За останні роки на півострові Рейк'янес поблизу вулкану Фаґрадалсф'ятль відбулося три виверження: у березні 2021 року, серпні 2022 року та липні 2023 року – всі вони відбулися далеко від будь-якої інфраструктури чи населених пунктів.

До виверження в березні 2021 року півострів Рейк'янес перебував у стані спокою протягом восьми століть.

Вулканологи вважають, що новий цикл підвищеної активності може тривати кілька десятиліть або століть.

Розташована в Північній Атлантиці, Ісландія лежить на Серединно-Атлантичному хребті – тріщині в океанському дні, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити.

Масивне виверження іншого ісландського вулкану – Ейяф'ятлайокудль на півдні острова – у квітні 2010 року змусило скасувати 100 000 авіарейсів, залишивши понад 10 мільйонів мандрівників у скрутному становищі.