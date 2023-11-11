В Ісландії закликали до евакуації населення через ризик виверження вулкана

Агентство цивільного захисту Ісландії наказало тисячам жителів південно-західного міста Гриндавік евакуюватися через загрозу виверження вулкана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Агентство цивільного захисту Ісландії пояснило, що ухвалило рішення про евакуацію після того, як Ісландське метеорологічне бюро не змогло виключити, що "магматичний тунель, який зараз формується, може досягти Гриндавіка", де проживають близько 4 тисяч осіб.

У своїй заяві в п'ятницю агентство зазначило, що люди повинні покинути місто. Водночас воно підкреслило, що це не екстрена евакуація, та закликало жителів "зберігати спокій, тому що у нас є достатньо часу для реагування".

"Негайної небезпеки не існує, евакуація є в першу чергу превентивною, головною метою якої є безпека всіх мешканців Гриндавіка", – додали у відомстві.

У п'ятничній заяві метеорологічного бюро сказано, що "відбулися значні зміни в сейсмічній активності", а підземні поштовхи наближалися до Гриндавіка протягом дня. Магма, ймовірно, поширилася під містом, і "неможливо точно визначити", чи може вона вийти на поверхню і де саме.

"Кількість магми значно більша, ніж та, що спостерігалася в найбільших магматичних інтрузіях, пов'язаних з виверженням біля Фаградальсф'ятля", – зазначили в бюро.

Останніми тижнями півострів Рейк'янес перебуває у стані підвищеної готовності після періоду сейсмічної активності, що розпочався 25 жовтня.

Через землетруси був змушений тимчасово закритись популярний геотермальний курорт "Блакитна лагуна" на Рейк’янесі.

Напередодні Ісландія оголосила надзвичайний стан через побоювання щодо виверження вулкана. Тисячі підземних поштовхів були зафіксовані навколо вулкана Фаградальсф'яль за останні тижні.