В Исландии прогнозируют, что извержение вулкана может уничтожить город вблизи Рейкьявика

Исландский город, в котором проживает около 4 000 человек вблизи столицы Рейкьявика, может быть сильно поврежден вулканом, извержение которого ожидается в течение нескольких часов или дней, считают эксперты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Людей из города Гриндавик на юго-западном побережье эвакуировали рано утром в субботу после того, как смещение магмы под земной корой вызвало сотни землетрясений, что, как полагают, является предвестником извержения.

"Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе", – заявил в субботу Видир Рейниссон, глава Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии.

Город расположен примерно в 40 километрах к юго-западу от Рейкьявика, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги, основного поставщика электроэнергии и воды для 30 000 жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

Гриндавик также находится рядом с геотермальным спа-курортом Голубая лагуна, популярным туристическим направлением, который был закрыт по соображениям безопасности в начале этой недели.

"Магма сейчас находится на очень небольшой глубине, поэтому мы ожидаем извержения в течение нескольких часов, по меньшей мере – в течение нескольких дней", – сказал Рейниссон.

Наиболее вероятным сценарием будет открытие трещины в земле возле Гриндавика.

"У нас есть разлом длиной около 15 километров, и в любой точке этого разлома мы можем увидеть, что может произойти извержение", – сказал Рейниссон.

Однако он не исключает возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

"Это не самый вероятный сценарий, но мы не можем его исключить, потому что конец ... трещины уходит в море", – сказал он.

Землетрясения и поднятие почвы, вызванные вторжением магмы, уже нанесли ущерб дорогам и зданиям в Гриндавике и его окрестностях.

Исландия, которая имеет 33 действующие вулканические системы, объявила чрезвычайное положение и приказала обязательную эвакуацию Гриндавика рано утром в субботу.

В нескольких близлежащих городах открылись приюты и центры помощи, но большинство жителей Гриндавика остались у друзей или родственников, сообщают СМИ.

За последние годы на полуострове Рейкьянес вблизи вулкана Фаградалсфьятль произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года – все они произошли вдали от какой-либо инфраструктуры или населенных пунктов.

До извержения в марте 2021 года полуостров Рейкьянес находился в состоянии покоя в течение восьми веков.

Вулканологи считают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.

Расположенная в Северной Атлантике, Исландия лежит на Срединно-Атлантическом хребте – трещине в океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты.

Массивное извержение другого исландского вулкана – Эйяфьятлайокудль на юге острова – в апреле 2010 года заставило отменить 100 000 авиарейсов, оставив более 10 миллионов путешественников в затруднительном положении.