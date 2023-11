В Исландии прогнозируют, что извержение вулкана может уничтожить город вблизи Рейкьявика

Исландский город, в котором проживает около 4 000 человек вблизи столицы Рейкьявика, может быть сильно поврежден вулканом, извержение которого ожидается в течение нескольких часов или дней, считают эксперты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Людей из города Гриндавик на юго-западном побережье эвакуировали рано утром в субботу после того, как смещение магмы под земной корой вызвало сотни землетрясений, что, как полагают, является предвестником извержения.

"Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе", – заявил в субботу Видир Рейниссон, глава Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Исландии.

Город расположен примерно в 40 километрах к юго-западу от Рейкьявика, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги, основного поставщика электроэнергии и воды для 30 000 жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

All the roads leading to and leading out of Grindavík are shut. #icelandvolcano #IcelandEarthquakes #Iceland #Grindavik #sismo #Reykjanes #volcano pic.twitter.com/H6j83dIfTh