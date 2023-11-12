У Німеччині завершилась велика поліцейська операція, що тривала 34 години

Масштабна поліцейська операція, яка тримала людей у східнонімецькому місті Фіріц у напрузі з п'ятниці до ранку неділі, завершилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами представника поліції, чоловік був знайдений екстреними службами близько 12:30 ночі в неділю на горищі будинку в муніципалітеті Міловер Ланд. Лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть.

Розтин тіла в неділю має інформацію про причину смерті. Розслідування триває, повідомив у неділю вранці речник поліції. Спочатку залишалося незрозумілим, чи був чоловік застрелений співробітниками екстрених служб, чи він наклав на себе руки.

За даними поліції, "дуже агресивний" підозрюваний здійснив кілька пострілів з будинку і в будинку в суботу ввечері. Служби екстреної допомоги марно намагалися встановити з ним контакт протягом декількох годин. Нарешті їм вдалося потрапити до будинку.

Що насправді там сталося спочатку залишалося незрозумілим, так само як і мотив стрільця.

Наразі місце злочину огороджене, проводяться судово-медичні експертизи, повідомляє поліція. Всі блокпости в місті будуть зняті, але місце злочину залишиться оточеним на великій території.

Крім чоловіка, в будинку спочатку перебувала дитина, її мати та ще один підозрюваний. Поліція, яка прибула в п'ятницю вдень, підтримала службу у справах дітей у виконанні рішення районного суду. На місце події також були викликані спецпідрозділи через передбачуваний ризик для благополуччя дитини. За даними ЗМІ, йшлося про суперечку щодо опіки над дитиною.

Мати і дитина були доставлені в безпечне місце в суботу ввечері. Жінка вийшла з дому, щоб віддати дитину до служби у справах дітей. Зсередини будинку пролунали постріли. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Одного з двох чоловіків заарештували в п'ятницю вдень, коли він вийшов з будівлі зі зброєю в руках. Другий, однак, забарикадувався в будинку до закінчення операції.

Нагадаємо, цього тижня у школі в німецькому місті Оффенбург, що в землі Баден-Вюртемберг, у четвер розгорнули масштабну поліцейську операцію після стрілянини між учнями.