В Германии завершилась большая полицейская операция, длившаяся 34 часа

Масштабная полицейская операция, которая держала людей в восточногерманском городе Фириц в напряжении с пятницы до утра воскресенья, завершилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам представителя полиции, мужчина был найден экстренными службами около 12:30 ночи в воскресенье на чердаке дома в муниципалитете Миловер Ланд. Врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть.

Вскрытие тела в воскресенье имеет информацию о причине смерти. Расследование продолжается, сообщил в воскресенье утром представитель полиции. Сначала оставалось неясным, был ли мужчина застрелен сотрудниками экстренных служб или он покончил с собой.

По данным полиции, "очень агрессивный" подозреваемый произвел несколько выстрелов из дома и в доме в субботу вечером. Службы экстренной помощи тщетно пытались установить с ним контакт в течение нескольких часов. Наконец им удалось попасть в дом.

Что на самом деле там произошло сначала оставалось непонятным, так же как и мотив стрелка.

Сейчас место преступления ограждено, проводятся судебно-медицинские экспертизы, сообщает полиция. Все блокпосты в городе будут сняты, но место преступления останется оцепленным на большой территории.

Кроме мужчины, в доме изначально находился ребенок, его мать и еще один подозреваемый. Полиция, прибывшая в пятницу днем, поддержала службу по делам детей в исполнении решения районного суда. На место происшествия также были вызваны спецподразделения из-за предполагаемого риска для благополучия ребенка. По данным СМИ, речь шла о споре относительно опеки над ребенком.

Мать и ребенок были доставлены в безопасное место в субботу вечером. Женщина вышла из дома, чтобы отдать ребенка в службу по делам детей. Изнутри дома раздались выстрелы. По данным полиции, никто не пострадал.

Одного из двух мужчин арестовали в пятницу днем, когда он вышел из здания с оружием в руках. Второй, однако, забаррикадировался в доме до окончания операции.

Напомним, на этой неделе в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, в четверг развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.