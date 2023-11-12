Финляндия перестала пускать в страну велосипедистов из России

Финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии рассказал, что нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.

"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", – сказал он.

По словам Луккари, в прошлом люди, которые пересекали границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок.

"Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", – пояснил он.

Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

"С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу", – говорит Луккари.

Первыми о том, что Финляндия больше не пускает велосипедистов из РФ, написали российские СМИ, в частности петербургское издание "Фонтанка".

Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.

Около 3 000 человек ежедневно пересекают восточную границу в обоих направлениях через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.

В этом году до конца сентября в Финляндию прибыло чуть менее 3 200 просителей убежища.

В последние годы Финляндия готовилась к ситуации, когда Россия будет оказывать гибридное влияние на Финляндию, направляя к границе большое количество лиц, ищущих убежища. Россия провела такую операцию на финской границе в 2015 году, когда в Финляндию из России приехало большое количество просителей убежища.