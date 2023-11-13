Туреччина облаштує вісім польових госпіталів для поранених із сектора Гази

У понеділок до єгипетського порту Ель-Аріш поблизу прикордонного переходу Рафах із сектором Гази прибуло турецьке судно з матеріалами для польових госпіталів.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на офіційного представника порту, пише "Європейська правда".

Представник Туреччини з питань охорони здоров'я повідомив агентству, що судно перевозило "матеріали, генератори, машини швидкої допомоги для створення восьми польових госпіталів".

Ця поставка відбулася після того, як представники терористичного ХАМАС заявили, що всі лікарні на півночі Гази не працюють через бойові дії ізраїльських військ.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважає угруповання ХАМАС, визнане терористичним у ЄС і США, "визвольною організацією" та звинувачує Ізраїль у вчиненні воєнних злочинів проти палестинського населення.

У п'ятницю Ердоган заявив, що Туреччина підготувалася до доставки поранених палестинців і деяких пацієнтів з хронічними захворюваннями з Гази до своїх лікарень для лікування.

Раніше Ізраїль звертався до європейських країн з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.

Деякі з лікарень Гази закрилися через те, що у них закінчилося паливо для роботи операційних, а інші борються з безпрецедентним потоком поранених і нестачею знеболювальних препаратів.