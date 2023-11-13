Турция обустроит восемь полевых госпиталей для раненых из Газы

В понедельник в египетский порт Эль-Ариш вблизи пограничного перехода Рафах с сектором Газы прибыло турецкое судно с материалами для полевых госпиталей.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя порта, пишет "Европейская правда".

Представитель Турции по вопросам здравоохранения сообщил агентству, что судно перевозило "материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей".

Эта поставка состоялась после того, как представители террористического ХАМАС заявили, что все больницы на севере Газы не работают из-за боевых действий израильских войск.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает группировку ХАМАС, признанную террористической в ЕС и США, "освободительной организацией" и обвиняет Израиль в совершении военных преступлений против палестинского населения.

В пятницу Эрдоган заявил, что Турция подготовилась к доставке раненых палестинцев и некоторых пациентов с хроническими заболеваниями из Газы в свои больницы для лечения.

Ранее Израиль обращался к европейским странам с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.

Некоторые из больниц Газы закрылись из-за того, что у них закончилось топливо для работы операционных, а другие борются с беспрецедентным потоком раненых и нехваткой обезболивающих препаратов.