Люксембург поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его государство поддерживает начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но о конкретной дате членства говорить не стоит.

Об этом Ассельборн заявил, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы эта перспектива не была закрыта, а была открыта. Со всеми проблемами", – сказал Ассельборн, отвечая на вопрос, поддержит ли Люксембург на саммите ЕС в декабре открытие переговоров о членстве Украины.

Вместе с тем он настоял, что не стоит давать обещаний относительно даты вступления Украины.

"Было бы ошибкой говорить, что Украина будет членом Европейского Союза через два, три, четыре или пять лет", – сказал он, объяснив, что такие игры с датами разочаруют многих людей, а вместо этого "надо работать".

Напомним, в украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

Читайте также о том, кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.