Европейские коллеги поздравляют Кэмерона с назначением главой МИД Британии

Министры иностранных дел нескольких европейских стран и топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель поздравили бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона с назначением на должность главы МИД.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Боррель выразил надежду на дальнейшую совместную работу над "укреплением сотрудничества между ЕС и Великобританией в сфере внешней политики и политики безопасности".

"Во время коренных глобальных изменений мы должны стоять вместе, защищая общие ценности и порядок, основанный на правилах", – добавил он.

I congratulate new UK Foreign Secretary @David_Cameron on his appointment.



I look forward to working together to strengthen EU-UK cooperation on foreign & security policy. At a time of profound global change, we need to stand together defending shared values & rules-based order. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2023

Глава МИД Германии Анналена Бербок, приветствуя назначение "уважаемого" Кэмерона, выразила надежду на сотрудничество с ним, "руководствуясь тесным партнерством между нашими странами – в рамках НАТО, G7 и в контексте отношений между ЕС и Великобританией, которые сейчас более важны, чем когда-либо".

Congratulations on your appointment as Foreign Minister, dear @David_Cameron. I am looking forward to working with you guided by the close partnership between our countries – within NATO, the G7, and in the context of the EU-UK relationship which is more important than ever. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 13, 2023

Своими поздравлениями поделились и министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Эстонии Маргус Тсахкна.

Congratulations to @David_Cameron for the appointment of Secretary of State for Foreign Affairs. Looking forward to further developing Czech 🇨🇿 🤝 UK 🇬🇧 relations and defending the Eastern flank together. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 13, 2023

My wholehearted thanks to @JamesCleverly for very good cooperation in @NATO & bilaterally. I wish you all the best as the Home Secretary.



Congratulations to the new Foreign Secretary @David_Cameron. Looking forward to working with you!

🇪🇪🤝🇬🇧 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 13, 2023

Как стало известно ранее в понедельник, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон был назначен новым министром иностранных дел королевства.

Предшественник Кэмерона на посту главы МИД Джеймс Клеверли возглавит Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, отметившейся в последнее время противоречивыми заявлениями.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Напомним, 31 августа с должности министра обороны Великобритании ушел Бен Уоллес. Вместо него ведомство возглавил Грант Шаппс.