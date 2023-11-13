В Португалии суд оставил на свободе всех фигурантов дела, повлекшего отставку премьера

В Португалии суд решил освободить из-под стражи всех пятерых задержанных в рамках коррупционного дела, которое повлекло отставку премьер-министра страны Антониу Кошты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Бывший руководитель аппарата премьер-министра Виктор Эскария должен будет только сдать свой паспорт, ему запрещено покидать территорию Португалии. А адвокат Диого Ласерда Мачадо, друг Антониу Кошти, должен будет в течение 15 дней внести залог в размере 150 тысяч евро и также сдать свой паспорт.

Еще трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция провела более 40 обысков, в частности в официальной резиденции премьера Португалии и в двух министерствах, были задержаны пять человек. Обыски касались расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

На фоне скандала 7 ноября Антониу Кошта подал в отставку, а президент Марселу Ребелу ди Соуза принял решение распустить парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы

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